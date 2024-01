Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240129-3: Polizei Rhein-Erft-Kreis nimmt nach Überfällen auf Tankstellen zwei Tatverdächtige fest

Bergheim (ots)

Kräfte einer Spezialeinheit im Einsatz

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 4 vom 15. Januar, Ziffer 2 vom 22. Januar, Ziffer 4 vom 22. Januar, Ziffer 1 vom 24. Januar und Ziffer 1 vom 26. Januar

Beamte einer Spezialeinheit haben am Freitagabend (26. Januar) in Bergheim zwei Männer (17, 21) vorläufig festgenommen. Den beiden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, für insgesamt fünf Raubdelikte auf Tankstellen verantwortlich zu sein. Die Tatorte waren in Bedburg, Elsdorf und Kerpen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten umfangreiche Beweismittel und stellten sie sicher. Kriminalbeamte vernahmen den 21-Jährigen bereits zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern weiter an.

Der zielführende Hinweis einer Zeugin führte die Ermittler am Donnerstagabend (25. Januar) auf die Spur der zwei später Festgenommenen. Die Männer sind dringend verdächtig, kurz zuvor eine Tankstelle in Kerpen-Horrem überfallen zu haben. Aufgrund des Zeugenhinweises gelang es den Kriminalbeamten, die Spur der beiden Verdächtigen bis zu einem Supermarkt in Bergheim zu verfolgen. Weitere Ermittlungen und polizeiinterne Recherchen führten daraufhin zur Identifizierung der beiden nunmehr Beschuldigten. Bedingt durch die noch andauernden Ermittlungen ist eine Veröffentlichung der genauen Hintergründe aktuell nicht möglich.

Aufgrund der Beweislage ordnete ein zuständiger Staatsanwalt die Durchsuchung von zwei Wohnungen in Bergheim an und erwirkte einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen.

Am Freitagabend (26. Januar) griffen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos zu, durchsuchten die beiden Wohnungen und nahmen die beiden Zielpersonen fest. Der 17-Jährige leistete Widerstand und wurde bei der Festnahmesituation leicht verletzt. Er befindet sich derzeit auf Anordnung des Amtsgerichts Köln in Untersuchungshaft. Beide Beschuldigte müssen sich jetzt wegen des Vorwurfs, mehrere Raubdelikte begangen zu haben, verantworten. (he)

