VS-Schwenningen (ots) - In Schwenningen ist es auf der Jakob-Kienzle-Straße am Freitag, gegen 23 Uhr zu einer Freiheitsberaubung gekommen. Auf dem nach Hause Weg sprachen zwei bislang unbekannte Personen zwei 20-Jährige an. Sie gaben sich als Polizeibeamte in zivil aus. Mit einem der jungen Männer gingen die ...

