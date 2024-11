Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe klauen Sommerreifen samt Felgen

Meiningen (ots)

In der Zeit von Montagabend, 21:00 Uhr, bis Dienstagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter vier Sommerreifen samt Felgen von einem Anhänger. Dieser stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen und war mit einer Plane abgedeckt. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 400 Euro. Einen Sachschaden am Anhänger oder der Plane verursachten die Täter nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0292754/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

