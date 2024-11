Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Gesuchten konnte seine Geldstrafe nicht zahlen und musste daher eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Dienstagnacht (05. November 2024) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen polnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CH) bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 30-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof vor, nachdem das Amtsgericht Hof im Februar 2022 einen Strafbefehl wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz erlassen und ihn zu einer Geldstrafe verurteilt hatte. Der Gesuchte konnte die Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen, daher brachten die Beamten den Mann zur Verbüßung einer 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

