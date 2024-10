Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bahn kollidiert mit Einkaufswagen

Radolfzell (ots)

Am Haltepunkt Radolfzell Haselbrunn kollidierte ein Regionalexpress mit einem Einkaufswagen. Personen wurden nicht verletzt, der Zug konnte die Fahrt fortsetzen.

Am Donnerstagabend (24. Oktober 2024) kollidierte der IRE 3073 (Basel Badischer Bahnhof - Friedrichshafen Stadt) auf Höhe des Haltepunktes Radolfzell Haselbrunn mit einem im Gleis befindlichen Einkaufswagen. Die ca. 25 Reisenden im Zug sowie die Triebfahrzeugführerin blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Es entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden in Höhe ca. 1.500 Euro am Zug, der die Fahrt im Anschluss an die Unfallaufnahme fortsetzen konnte. Es kam zu einer kurzzeitigen Streckensperrung wodurch es zu leichten Verspätungen kam. Wie der Einkaufswagen auf die Gleise kam, ist derzeit unbekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

