Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff auf Bundespolizeibeamte bei der Vollstreckung eines Haftbefehls

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Bahnhof Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Die Gesuchte wurde aufgrund ihrer Verfassung in eine Psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Am Donnerstagabend (24. Oktober 2024) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine kroatische Staatsangehörige am Bahnhof Friedrichshafen kontrolliert. Gegen die 35-Jährige lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Tettnang hatte die Frau im Januar 2022 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt. Nach Eröffnung des Haftbefehls reagierte die Frau hysterisch und griff die Beamten tätlich an. Aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Verfassung wies der zuständige Bereitschaftsarzt die Frau in eine psychiatrische Einrichtung ein, in welcher sie sich unter polizeilicher Aufsicht in medizinischer Obhut befindet. Gegen die Frau ermittelt die Bundespolizei jetzt wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell