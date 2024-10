Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt 24-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung fest

Kressbronn am Bodensee (ots)

Ermittler der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben in Kressbronn am Bodensee einen Mann wegen des Verdachts der Bedrohung mit einer Waffe festgenommen und nach Anordnung des Haftrichters zur Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochabend (23. Oktober 2024) nahmen Ermittlungsbeamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen tunesischen Staatsangehörigen in Kressbronn am Bodensee fest. Der 24-Jährige soll am Samstagabend (19. Oktober 2024) eine 12-Jährige in der Regionalbahn RB17730 (Lindau-Reutin nach Kressbronn) belästigt und mit einer Spielzeugpistole, welche optisch einer echten Schusswaffe ähnelt, bedroht haben. In Kressbronn stiegen sowohl der Beschuldigte wie auch das Mädchen aus dem Zug. Dort trennten sich die Wege ohne weitere Vorkommnisse.

Die durch die Bundespolizei eingeleiteten Ermittlungen führten auf die Spur des 24-Jährigen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Ermittler die besagte Waffe sicher, bei der es sich um eine erlaubnisfreie Federdruckpistole handelte.

Gegen ihn wird weiter wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

