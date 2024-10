Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mit fremdem Ausweis an der Grenze festgestellt

Konstanz (ots)

Mit Hilfe eines deutschen Personalausweises versuchte ein 23-Jähriger am späten Sonntagabend (13.10.24) aus der Schweiz nach Deutschland einzureisen.

Ein 23-jähriger syrischer Staatsbürger wurde am Sonntagabend als Reisender in einem Fernbus aus der Schweiz kommend an der Gemeinschaftszollanlage in Konstanz/Autobahn von Kräften der Bundespolizei kontrolliert. Dabei wies sich der Mann mit einem deutschen Personalausweis aus, der augenscheinlich nicht auf ihn ausgestellt war. Vielmehr war der Ausweis durch den rechtmäßigen Besitzer als gestohlen/abhanden gekommen gemeldet worden. Wie der Reisende an den Ausweis gelangt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Andere Dokumente, die eine Einreise nach Deutschland legitimieren würden, konnte der syrische Reisende nicht vorweisen.

Gegen den Mann ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts des Ausweismissbrauchs und des Versuchs der unerlaubten Einreise. Er selbst wurde in die Schweiz zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell