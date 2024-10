Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Verurteilter Straftäter in Konstanz festgenommen

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Konstanzer Döbeleplatz einen Mann aufgrund eines offenen Vollstreckungshaftbefehls festgenommen und zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Mittwochvormittag (9. Oktober 2024) hat eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen italienischen Staatsangehörigen am Döbeleplatz in Konstanz kontrolliert. Gegen den 53-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ellwangen vor, nachdem das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd ihn im April 2019 zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt hatte. Die Beamten nahmen den Mann fest und verbrachten ihn zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

