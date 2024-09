Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Angriff auf Zugbegleiter

Böhringen (ots)

Am Vormittag des 18. September 2024 kam es im Seehas auf der Strecke Engen-Konstanz zu einer mutmaßlichen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines Prüfdienstes der SBB GmbH.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, der mit seinem Fahrrad ohne gültigen Fahrschein im Zug angetroffen wurde, soll den Zugbegleiter in Folge einer Kontrolle zunächst verbal und anschließend körperlich angegangen sein.

Am Haltepunkt Böhringen sind sowohl der unbekannte Fahrgast wie auch der Zugbegleiter ausgestiegen und gerieten dort in eine Auseinandersetzung, als sich der Prüfer dem Unbekannten in den Weg stellte, um die Kontrolle fortzuführen. Der Tatverdächtige soll sein Gegenüber beleidigt und unter anderem mehrfach in Richtung Kopf geschlagen haben. Der Geschädigte trug Schmerzen an Arm und Schulter davon, als er den Angriff abzuwehren versuchte.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Erschleichens von Leistungen.

