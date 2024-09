Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Nötigung im Zug - Tatverdächtiger identifiziert

Konstanz, Radolfzell (ots)

In den Abendstunden des 4. September 2024 kam es an den Bahnhöfen Konstanz und Radolfzell sowie auf der dazwischenliegenden Zugstrecke im "Seehas" zu einer mutmaßlichen Nötigung gegenüber einer Gruppe minderjähriger Mädchen (das Polizeipräsidium Konstanz berichtete am 11. September 2024). Dabei soll ein Mann die Mädchengruppe zunächst belästigt und bedrängt und anschließend mit seinem Smartphone Bilder gefertigt haben. Der Tatverdächtige soll in Begleitung anderer Männer gewesen sein und den jungen Frauen im Zug und auf der Fahrt bis Radolfzell nachgestellt haben. In Radolfzell am Bahnsteig gelang es den Mädchen wegzurennen.

Gute Kooperation zwischen Landes- und Bundespolizei führte zu schnellem Fahndungserfolg

Mit Hilfe eines Handyvideos, welches eine der Geschädigten aufgenommen hatte und das durch die Landespolizei in Radolfzell umgehend an die zuständige Bundespolizeiinspektion Konstanz weitergeleitet wurde, konnte die Bundespolizei die Identität eines Tatverdächtigen ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 25-jährigen marokkanischen Staatsbürger, gegen den zusätzlich wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung sowie wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt wird. Die Identitäten seiner Begleiter sind bislang unbekannt.

Die Ermittler der Bundespolizei konnten beim zuständigen Amtsgericht einen Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung beim Beschuldigten erwirken. Bei der Maßnahme wurde Beweismaterial sichergestellt, welches nun in die weiteren Ermittlungen einfließt.

