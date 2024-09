Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Offene Geldstrafe - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Singen (ots)

Weil er eine Geldstrafe in Folge einer Verurteilung nicht beglich, wurde ein deutscher Staatsbürger von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen gesucht.

Eine Streife der Bundespolizei stellte den 40-Jährigen am 8. September 24 im Interregioexpress von Schaffhausen in Richtung Singen fest. Beim Abgleich seiner Daten im polizeilichen Fahndungssystem erkannten die Beamten die Ausschreibung. Der Mann wurde 2023 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 12.600 Euro verurteilt, bezahlte die Summe bislang jedoch nicht.

Da er den Betrag auch nach Eröffnung des Haftbefehles nicht beibringen konnte, wurde er ersatzweise für 45 Tage in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem führte der Mann ein hochwertiges eBike mit sich und machte bei der Herkunft des Fahrrades widersprüchliche Angaben. Hier ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachtes des Diebstahls bzw. der Unterschlagung.

