Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen vollstreckt

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Donnerstag am Grenzübergang Bietingen einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Nachdem der Gesuchte seine Geldstrafe bezahlt hatte, konnte er seine Reise fortsetzen

Am Donnerstagnachmittag (5. September 2024) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen serbischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CH) bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Das Amtsgericht Waiblingen hatte gegen den Mann im Februar 2020 einen Strafbefehl in Höhe von 1.400 Euro wegen Urkundenfälschung erlassen, dessen Zahlung der Gesuchte bisher nicht nachgekommen war. Durch begleichen der offenen Strafe vor Ort konnte der Mann einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen und seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell