BPOLI-KN: Haftbefehl im IC vollstreckt

Singen (ots) - Reisende wandten sich am 1. September nachmittags an eine Streife der Bundespolizei, als diese in den Interregioexpress in Singen zustieg. Ein 69-jähriger deutscher Staatsbürger soll eine weitere Reisende, eine 72-jährige Schweizerin, im Zug tätlich angegangen sein. Der Auslöser für den Angriff ist bislang unbekannt. Die Geschädigte stellte einen Strafantrag wegen Körperverletzung, der Mann wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die Bundespolizei ...

mehr