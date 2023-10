Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB A3 mit zwei Verletzten

Oberhausen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Arnhem, zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und der Anschlussstelle Holten, wurden am Dienstagnachmittag zwei Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein Kleintransporter mit Anhänger war an einem Stauende zuerst auf einen Kleinwagen aufgefahren und anschließend gegen einen Sattelauflieger geprallt. Durch die Wucht des Unfalls wurde das Führerhaus des Kleintransporters derart deformiert, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt war. Da bei den ersten eingehenden Notrufen von einer Vielzahl an Verletzten berichtet wurde, rückte die Feuerwehr Oberhausen von zwei Wachen mit einem Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen aus. Die Einheiten wurden an der Unfallstelle von Ersthelfern empfangen und eingewiesen. Neben dem schwerverletzten Mann im Kleintransporter war die Fahrerin des Kleinwagens ebenfalls verletzt worden. Während das Rettungsdienstpersonal den Schwerverletzten umgehend medizinisch versorgte, entfernten Feuerwehrleute mit Rettungsgeräten Teile der Karosserie. Nachdem der Mann aus der Zwangslage befreit worden war, wurde er zunächst im Rettungswagen vom Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber zur Uniklinik Essen geflogen. Um die verletzte Frau kümmerte sich ein weiterer Notarzt. Die 60jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Oberhausener Krankenhaus gefahren. Der Lkw-Fahrer des Sattelzuges war glücklicherweise unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Arnhem für rund 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Dadurch entstand ein kilometerlanger Stau.

