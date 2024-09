Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Grenzübergang Konstanz eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Gesuchte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Montagabend (23. September 2024) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen griechischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Konstanz kontrolliert. Gegen den 58-Jährigen, der mit einem Fernreisebus aus der Schweiz nach Deutschland einreiste, lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg vor. Das Amtsgericht Uelzen hatte im Februar 2023 einen Strafbefehl wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort erlassen. Da der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbrachten ihn die Beamten zur Verbüßung der 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

