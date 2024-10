BPOLI-KN: Personenunfall im Gleisbereich in Friedrichshafen

Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Konstanzer Döbeleplatz einen Mann aufgrund eines offenen Vollstreckungshaftbefehls festgenommen und zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Mittwochvormittag (9. Oktober 2024) hat eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen italienischen Staatsangehörigen am Döbeleplatz in Konstanz kontrolliert. ...

