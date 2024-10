Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in der Wilhelmshavener Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Wilhelmshavener Polizei Kenntnis von drei Einbrüchen, bei denen unbekannte Täter drei Geschäfte in der Passage am Bahnhofplatz 10 am vergangenen Wochenende angingen.

Am Sonntagmittag gelang ein bislang unbekannter Täter gegen 14:00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Bekleidungsgeschäftes im ersten Obergeschoss und versuchte dort eine weitere Tür aufzubrechen. Dies misslang, der Täter flüchtete mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Bei einem weiteren Einbruch verschaffte sich ein unbekannter Täter im Erdgeschoss der Passage Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft und flüchtete ohne Stehlgut. Der Tatzeitraum wird auf den 19.10.2024, 17:30 Uhr, bis zum 21.10.2024, 09:30 Uhr, eingegrenzt.

Im dritten Fall kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei im Erdgeschoss, in der der Täter versuchte die Tür zu einem weiteren Raum aufzubrechen. Dies misslang, der Täter flüchtete ohne Stehlgut. Der Tatzeitraum wird auf den 19.10.2024, 18:20 Uhr, bis zum 21.10.2024, 11:45 Uhr, eingegrenzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen, bei denen auch etwaige Tatzusammenhänge geprüft werden, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell