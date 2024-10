Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham hat am Dienstag, 08. Oktober 2024, gegen 07:45 Uhr, ein Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der 78-jährige Mann aus Nordenham war mit einem Kleinwagen auf der Bundestraße in Richtung Süden unterwegs. Zwischen der Oldenburger und der Stadländer Straße kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet anschließend nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw (7,5-Tonner) eines 60-Jährigen aus dem Kreis Cuxhaven.

Nach dem Zusammenstoß war der 78-jährige in seinem Kleinwagen eingeschlossen. Für seine Befreiung rückten 43 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nordenham und Abbehausen aus. Zeitgleich erfolgte die erste medizinische Versorgung durch einen Notarzt. Anschließend wurde der lebensgefährlich verletzte Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 60-jährige Lkw-Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Die Bundesstraße musste gesperrt werden. Die Freigabe war erst gegen 12:30 Uhr nach der Reinigung der Fahrbahn möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell