POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Montag, 07. Oktober 2024, gegen 15:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht. Anschließend floh sie vom Unfallort.

Die 55-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Kleinwagen die Dwostraße in Richtung Nordenhamer Straße. Beim Linksabbiegen in die Stedinger Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 61-Jährigen aus Delmenhorst, die die Nordstraße mit einem SUV befuhr und den Kreuzungsbereich der Stedinger Straße geradeaus überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß, durch den Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro entstanden, entfernte sich die 55-Jährige mit ihrem Kleinwagen vom Unfallort. Sie wurde an ihrer Wohnanschrift angetroffen und roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,30 Promille.

Gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet worden. Der 55-Jährigen mussten Blutproben entnommen werden, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

