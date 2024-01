Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Gepäckstücke verursachen Einsatz der Bundespolizei - Erfolgreiche Ermittlung des Besitzers

Hamburg (ots)

Am 17.01.2024 gegen 15:05 Uhr verursachten zwei im Hamburger Hauptbahnhof in der Wandelhalle abgestellte, herrenlose Gepäckstücke (1x verschlossene Tragetasche, 1x verschlossene Plastiktüte) Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei.

Sicherheitsdienstmitarbeiter meldeten der Bundespolizei die bei einem Bäcker unter einer Sitzgelegenheit abgelegten Gegenstände. Die Gegenstände waren verschlossen und somit nicht einsehbar.

Eine durchgeführte Videosichtung des betroffenen Bereichs ergab, dass die Gepäckstücke von einem Mann abgestellt worden sind und für ca. 50 min unbeaufsichtigt dort lagen.

In der Zwischenzeit traf der Verursacher vor Ort ein und gab gegenüber der eingesetzten Bundespolizeistreife an, dass es sich um seine Gepäckstücke handeln würde. Durch die durchgeführte Videosichtung konnte der Mann zweifelsfrei als Besitzer der Gepäckstücke ermittelt werden. Im Rahmen eines Präventionsgesprächs zeigte sich der norwegische Staatsangehörige sehr uneinsichtig und zeigte kein Verständnis für die bundespolizeilichen Maßnahmen.

Nach Durchführung der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Kostenbericht gefertigt, sodass dem Mann die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden könnten.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt! - Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke! - Melden Sie diese immer unverzüglich an das verantwortliche Zugpersonal oder an die Polizei! - Sollten Sie ein Gepäckstück in einem Zug oder einem Bahnhof vergessen oder zurückgelassen haben, informieren Sie ebenfalls unverzüglich das Bahnunternehmen oder die Polizei! - Damit ersparen Sie allen Beteiligten Verspätungen, Ärger und Verunsicherungen und sich selbst eine Menge Geld - denn die Bundespolizei kann diese Einsätze in Rechnung stellen!

