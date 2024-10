Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen auf der Autobahn 29 in Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 07. Oktober 2024, gegen 15:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Oldenburg leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 53-jähriger Mann aus der Türkei war mit einem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 29 in Richtung Ahlhorn unterwegs. Kurz hinter dem Kreuz Oldenburg-Ost wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den SUV einer 42-Jährigen aus Großenkneten. Nach einer seitlichen Kollision mit dem Sattelzug prallte der SUV in die mittlere Schutzplanke, wo er auch stark beschädigt zum Stillstand kam.

Die 42-Jährige und ihre 18-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz erlitten Verletzungen, die vor Ort von einem Notarzt als leicht eingestuft wurden. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der SUV war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 43.000 Euro. Bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des Fahrzeugs war die Fahrbahn in Richtung Ahlhorn voll gesperrt. Die Aufhebung erfolgte gegen 17:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell