POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Kleintransporters +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein junger Mann hat sich am Montag, 07. Oktober 2024, 06:50 Uhr, bei einem Unfall in Südmoslesfehn leichte Verletzungen zugezogen. Der 16-Jährige aus Wardenburg war mit einem Mofa auf der Diedrich-Dannemann-Straße in Richtung Huntlosen unterwegs. Weil seine Sicht durch entgegenkommende ...

mehr