POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Einen stark alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei nach Hinweisen einer Zeugin am Sonntag, 06. Oktober 2024, in Wildeshausen gestoppt. Gegen 19:30 Uhr folgte die Frau auf der Ahlhorner Straße einem Mercedes, der in sehr unsicher Art und Weise fortbewegt wurde. So wurde mehrfach die Fahrspur verlassen, wodurch zum Beispiel die Insassen eines ...

mehr