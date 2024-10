Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Autofahrer in Wildeshausen gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen stark alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei nach Hinweisen einer Zeugin am Sonntag, 06. Oktober 2024, in Wildeshausen gestoppt.

Gegen 19:30 Uhr folgte die Frau auf der Ahlhorner Straße einem Mercedes, der in sehr unsicher Art und Weise fortbewegt wurde. So wurde mehrfach die Fahrspur verlassen, wodurch zum Beispiel die Insassen eines entgegenkommenden Wohnmobils auf den Gehweg ausweichen mussten. Auch die weitere Fahrt in der Glaner Straße erfolgte in starken Schlangenlinien. Da die Zeugin aufgrund des Fahrverhaltens von einem medizinischen Notfall des Fahrers ausging, sprach sie diesen an, nachdem er vor der roten Ampel an der Kreuzung zum Nordring zum Stehen gekommen war. Auf ihre Ansprache reagierte er, indem er bei Rot in den Kreuzungsbereich einfuhr und sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Westring entfernte. Die Zeugin verständigte die Polizei, die umgehend nach dem beschrieben Mercedes fahndete. Den sehr langsam und in Schlangenlinien fahrenden Pkw trafen sie noch im Stadtgebiet an und stoppten den Fahrer schließlich im Lehmkuhlenweg. Der 43-jährige Mann aus Wildeshausen roch stark nach Alkohol, die Durchführung eines Tests war zunächst aber nicht möglich.

Erst in der Dienststelle der Polizei, wo dem 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden musste, gelang es ihm, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von 2,02 Promille. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

