Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Flözlingen, Lkr. Rottweil) In Einfamilienhaus eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Zimmern ob Rottweil, Flözlingen, Lkr. Rottweil (ots)

Am frühen Samstagmorgen, etwa in der Zeit zwischen 03 Uhr und 07 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Flözlingen eingebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug machten sich die Einbrecher an der Eingangstür des Hauses zu schaffen. Nach dem Betreten des Gebäudes durchsuchten sie Räume, Schränke und Schubladen im Untergeschoss des Hauses und konnten hierbei eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Mit dem Bargeld verließen die Täter das Wohnhaus wieder. Die Polizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

