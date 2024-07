Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Hattingen, Witthoh, Lkr. Tuttlingen) Brand eines Strohballens an einer Scheune bei der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft Witthoh

Immendingen-Hattingen, Witthoh, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstag, kurz vor 17 Uhr, an einer Scheune bei der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft Witthoh gekommen. Dort mussten die Wehrmänner einen Strohballen und brennende Pappe löschen, die durch Unbekannte vermutlich beim Rauchen von Zigaretten in Brand gesteckt wurden. Im Bereich der Scheune fand die Feuerwehr Zigarettenstummel und ein Feuerzeug, durch welche der Brand verursacht worden sein könnte. Zudem konnten weitere kleine Brandherde, darunter ein angesengter Mülleimer an der Scheune festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer versuchten Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am frühen Samstagabend verdächtige Personen im Bereich der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft Witthoh gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

