Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Brand in einer Außenwohngruppe einer Klinik in der Körnerstraße (10.01.2024)

Rottweil (ots)

Am Mittwochabend ist es in einer Außenwohngruppe einer Klinik in der Körnerstraße aufgrund eines Brandes zu einem größeren Rettungskräfteeinsatz gekommen. Aufgrund eines gegen 21 Uhr gemeldeten Wohnungsbrands rückten die Feuerwehr Rottweil und der Rettungsdienst mit starken Kräften aus. Beim Eintreffen der Wehrmänner war das Feuer bereits von Hausbewohnern gelöscht und die Fenster zum Lüften geöffnet. Alle Bewohner hatten das Gebäude schon verlassen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Menschen, die unverletzt blieben. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer aus bislang nicht bekannten Gründen im Flur der Wohngruppe vor einem Zimmer eines Bewohners aus und gelangte in den Innenraum. Das betroffene Zimmer ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Neben den sieben Feuerwehrfahrzeugen mit insgesamt 34 Einsatzkräften, war auch der Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell