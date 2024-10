Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 06.10.2024

Delmenhorst (ots)

++Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall und versucht zu fliehen++

Am 05.10.2024, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 37jähriger Fahrradfahrer aus Nordenham die Wilhelmstraße und zog dabei einen Grill hinter seinem Fahrrad her. In Höhe der Hausnummer 13 stieß er mit dem Grill gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Toyota und beschädigte diesen. Unmittelbar nach dem Anstoß flüchtete der Fahrradfahrer, wurde jedoch von der Pkw-Halterin, die den Unfall beobachtet hatte, verfolgt und noch in der Nähe des Unfallortes gestellt. Im Rahmen dieser Jedermann-Festnahme stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht am Fuß. Der Radfahrer stand hierbei deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,03 Promille. Bei dem Fahrradfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro.

