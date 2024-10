Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Pedelec

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Klein Düngen (web) - In der Nacht von Donnerstag 20:30 Uhr bis Freitag 05:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Florianstraße in Klein Düngen ein Pedelec. Das Pedelec (Marke: Telefunken, Farbe: Weiß) war an einem Carportpfosten angeschlossen bzw. gesichert abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro. Personen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

