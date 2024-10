Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Arbeitsunfall bei Erntearbeiten fordert einen Schwerverletzten

Hildesheim (ots)

Kemme/ Schellerten (web) - Am heutigen Tag, gegen 14:30 Uhr, führten Mitarbeiter eines ortsansässigen Betriebes die Kartoffelernte auf einer landwirtschaftlichen Fläche entlang der Bundesstraße 1, zwischen Kemme und Schellerten durch. Während der Arbeiten kam es zu einer Blockade in einem Kartoffelroder (Anm.: An einen Traktor angehängte Erntemaschine) Beim Versuch die Blockade zu lösen verunfallte ein 28jähriger Arbeiter und geriet in die Maschine. Dort wurde er schwerverletzt eingeklemmt.

Nach Eingang des Notrufes wurde eine Vielzahl von Rettungskräften zum Einsatzort entsandt. Neben einem Zug der Gemeindefeuerwehr Schellerten waren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Bundesstraße 1 musste während der Dauer des Einsatzes vollgesperrt werden.

Nachdem die Person aus der Erntemaschine befreit worden war, wurde diese mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum Gesundheitszustand können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Gegen 16:30 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Es kam zu Behinderungen.

