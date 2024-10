POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Donnerstagabend, 03.10.2024, kam es gegen 21:15 Uhr in der Marienburger Straße zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle. Bisherigen Ermittlungen zufolge betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Einnahmen von der Kassiererin. Mit dem so erbeuteten Geld flohen sie anschließend in unbekannte Richtung. ...

