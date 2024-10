POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junger Mann bei Unfall in der Gemeinde Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen sind am Sonntag, 06. Oktober 2024, 23:45 Uhr, zwei Männer aneinandergeraten. Beide Männer, ein 32-Jähriger aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) und ein 43-jähriger Spanier, waren jeweils mit Sattelzügen auf der Autobahn 1 in Richtung ...

mehr