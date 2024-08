LPI-NDH: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter brachen am 02.08.2024 / gegen 01:50 Uhr in der Berlingeröder Hauptstraße in einen Schuppen ein und entwendeten ein dort gesichert abgestelltes graues Pedelec "Conway Xyron". Der Wert des Beutegutes wird auf ca. 4.000,-EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

