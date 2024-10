Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Flucht auf Parkplatz eines Discounters in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 07. Oktober 2024, durch einen Unfall auf einem Parkplatz in Großenkneten entstanden. Weil sich der Verursacher entfernte, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Der spätere Geschädigte stellte seinen grauen VW Golf gegen 06:00 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters in der Straße "Am Rieskamp" ab und begab sich zum Arbeiten in den Markt. Um 11:30 Uhr wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass sein vorwärts eingeparktes Fahrzeug nach hinten gerollt sei. Bei der Nachschau stellte er fest, dass eine bislang unbekannte Person, beim Einfahren in eine oder Ausfahren aus einer gegenüberliegenden Parklücke in die Front seines VW gefahren war und diesen so ungefähr 1,5 Meter verschoben hatte. Die Schäden wurden auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt. Auch am Fahrzeug des Verursachers müssen erhebliche Schäden entstanden sein, zumal beide Parklücken durch ein ungefähr 10 Zentimeter höher gelegenes Kiesbett voneinander getrennt sind. Trotzdem entfernte er sich von der Unfallstelle.

Wer auf dem Parkplatz einen Zusammenstoß beobachtet oder ein Fahrzeug mit entsprechenden Schäden gesehen hat, wird gebeten, unter 04435/97385-0 Kontakt mit der Polizei Großenkneten aufzunehmen.

