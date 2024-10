Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ruhestörung in Elsfleth +++ Verursacher leistet Widerstand und wird in Gewahrsam genommen

Delmenhorst (ots)

Ein Verursacher ruhestörenden Lärms hat am Dienstag, 08. Oktober 2024, in Elsfleth Widerstand gegen die Polizei geleistet.

Der 24-jährige Mann spielte seit dem frühen Abend von Montag, 07. Oktober 2024, in einem Elsflether Mehrfamilienhaus Musik ab, die weit außerhalb seiner Wohnung zu hören war und ein (Ein-)Schlafen unmöglich machte. Gegen 23:45 Uhr wurde schließlich die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen mit einigen Schwierigkeiten - das Klingeln und Klopfen wurde nicht gehört - Kontakt zum Verursacher auf und ermahnten ihn zur Ruhe. Nach kurzer Zeit drehte er die Musik aber wieder auf, begab sich aus seiner Wohnung und wollte auch das Mehrfamilienhaus verlassen. Die polizeilichen Aufforderungen zum Abschalten der Musik stießen beim Verursacher auf taube Ohren, auch den Schlüssel zu seiner Wohnung wollte er nicht herausgeben. Nach mehrfacher Androhung brachte die Polizei den sich vehement wehrenden 24-Jährigen schließlich zu Boden. Nur durch Anwendung körperlicher Gewalt gelang es, in den Besitz des Schlüssels zu kommen und die Musik ausschalten zu können.

Der alkoholisierte Verursacher musste die Beamten anschließend in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm aufgrund des geleisteten Widerstands eine Blutprobe entnommen wurde. Da er die Begehung weiterer Straftaten in Aussicht stellte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.

