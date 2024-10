Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis in Sande kontrolliert - Polizei leitet Verfahren ein

Sande (ots)

Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der Jeveraner Polizei gegen 19.45 Uhr einen PKW, der in der Hauptstraße in Sande unterwegs war. Am Steuer trafen sie auf den 31-jährigen Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest mit einem Wert von 2,53 Promille bestätigte dies. Die Kontrolle ergab außerdem, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten die Weiterfahrt, stellten dazu außerdem den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Strafverfahren ein.

