Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI vom 18.10. - 20.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Freitagnacht um 23.00 Uhr hielt eine Funkstreife der Polizei Wilhelmshaven einen 46 Jahre alten Fahrer eines Pkw in der Börsenstraße an. Bei der folgenden Kontrolle wird eine Alkoholbeeinflussung bei dem Mann festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,24 Promille. Der Verkehrsteilnehmer wurde der Dienststelle zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 46-jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Auf den Mann kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Am Freitagabend, um 21:25 Uhr, fällt einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Wilhelmshaven ein auf der Schulstraße fahrender Pkw auf. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 47-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

++ Mehrere Diebstähle im Bereich Wiesenhof ++ Mehrfach kam es in der jüngeren Vergangenheit zu gleichgelagerten Diebstahlstaten im Bereich der Weidenstraße im Wiesenhof. Bislang unbekannte Täter gelangten auf angrenzende Balkone der Wohnungen und entwendeten dort gelagerte Gegenstände. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Im Verlauf des Samstages, 19.10.24, nahm die Polizei 3 Anzeigen wegen solcher Vorkommnisse auf. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 04421-9420.

++ Einbruch in Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb ++ Am Samstagabend kurz nach 23:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in der Werftstraße im Stadtteil Bant. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten der oder die Täter in den Betrieb, brachen dort eine Glastür auf und entwendeten im Bereich der Rezeption ein Tablet und einige Schlüssel des Betriebes. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 04421-9420.

++ Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz ++ Im Stadtteil Fedderwardergroden in der Graudenzer Straße kam es am frühen Samstagabend zwischen 18:50 Uhr und 19:20 Uhr auf dem Parkplatz des dort ansässigen Filialisten der REWE-Kette zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Mazda wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt, die verursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 04421-9420 zu melden.

Pressebericht des PK Jever vom 18.10.- 20.10.2024

++ Einbruchbruchdiebstähle aus Einfamilienhäusern in Sande ++ Im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntag 10:00 Uhr, während der Abwesenheit des Bewohners, gelangt ein bislang unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung auf die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus im Schlackenweg in Sande. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden offensichtlich gezielt nach Bargeld durchsucht. Über etwaiges Diebesgut liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Am 19.10.2024, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 24:00 Uhr während der Abwesenheit des Bewohners, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Sande und durchsucht im Inneren mehrere Räume nach Diebesgut. Es wurde ein niedriger Betrag an Bargeld entwendet.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen im genannten Zeitraum in Sande und der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever, Tel. 04461-7449-0, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht des PK Varel vom 18.10. bis 20.10.2024

++ Verkehrsunfall in Varel - 19-Jähriger kommt mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab ++ Am 19.10.2024, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Rohlfsstraße in Varel (OT Jeringhave). Als er nach links in die Tanger Straße abbiegen wollte, verlor er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit der Front des Pkw gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer und sein 27-jähriger Mitfahrer blieben dabei unverletzt. Der Pkw wurde bei dem Aufprall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell