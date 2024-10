POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 43-Jähriger kommt mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und bleibt unverletzt

Varel (ots) - Am Mittwochnachmittag erledigte ein 84-jähriger Mann aus Varel in einem Verbrauchermarkt in der Neue Straße seine Einkäufe als ihm gegen 14:30 Uhr in der Kassenzone durch eine unbekannte Person das in der hinteren Hosentasche mitgeführte Portemonnaie entwendet wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

