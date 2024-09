Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Ibbenbüren, Täter dringen in Kindergärten ein Sämtliche Räume durchwühlt

Tecklenburg, Ibbenbüren (ots)

Im Tecklenburger Ortsteil Brochterbeck ist zwischen Freitagnachmittag (30.08.), 14.45 Uhr und Samstagmorgen (31.08.), 08.30 Uhr in einen Kindergarten an der Moorstraße eingebrochen worden. Unbekannte sind durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen und haben versucht eine Bürotür aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Im Kindergarten sind sämtliche Räume samt Mobiliar nach Wertgegenständen durchwühlt worden. Ersten Erkenntnissen zu folge ist nichts gestohlen worden. Im nicht weit entfernten Ibbenbüren-Dörenthe ist zwischen Freitag (30.08.), 14.30 Uhr und Samstag (31.08.), 14.30 Uhr ebenfalls in einen Kindergarten eingebrochen worden. Die Täter sind in den Kindergarten in der Straße "Brunnen" durch ein Fenster an der Gebäuderückseite eingestiegen. Auch hier haben die Unbekannten versucht die Bürotür aufzuhebeln und alle Räume und Schränke durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen in den beiden Einbrüchen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Taten machen kann, kontaktiert für Dörenthe die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315 und für Tecklenburg die Polizei Lengerich unter 05481/93374515.

