POL-ST: Brand einer Industrieanlage am Siemensweg

Steinfurt (ots) - In Emsdetten ist die Polizei am Freitagmittag (30.08.) von Zeugen über eine Person informiert worden, die in der Innenstadt ein Gebet abgehalten hat. Dabei vielen mehrfach die Worte "Allahu Akbar". Danach entfernte sich die Person in Richtung Rheiner Straße. Da am Nachmittag in der Emsdettener Innenstadt die Kirmes gestartet ist und die Polizei ...

mehr