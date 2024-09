Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Keine akute Gefahrenlage, Polizei ging Hinweisen nach

Steinfurt (ots)

In Emsdetten ist die Polizei am Freitagmittag (30.08.) von Zeugen über eine Person informiert worden, die in der Innenstadt ein Gebet abgehalten hat. Dabei vielen mehrfach die Worte "Allahu Akbar". Danach entfernte sich die Person in Richtung Rheiner Straße.

Da am Nachmittag in der Emsdettener Innenstadt die Kirmes gestartet ist und die Polizei aufgrund der Vorfälle in Solingen und Moers hochsensibilisiert ist, ist sie diesen Hinweisen nachgegangen. Nach längeren und intensiven Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine mögliche Gefahrenlage gehandelt hat.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Bevölkerung bestand.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell