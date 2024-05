FW-DO: Unfall in Mengede / PKW landet auf dem Dach

Feuerwehr Dortmund

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich um kurz nach fünf Uhr auf der Haberlandstraße in Dortmund-Mengede ein Alleinunfall eines Pkw. Nachdem das Fahrzeug mit mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidiert war, landete es schließlich auf dem Dach. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte sich der Fahrer eigenständig befreien. Durch die Einsatzkräfte der nur wenige hundert Meter entfernten Feuerwache Mengede wurde der Fahrer medizinisch betreut und mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer des Einsatzes von circa einer Stunde war die Haberlandstraße komplett gesperrt. Die Unfallursache und die Schadenshöhe werden durch die Polizei ermittelt. Eingesetzt waren 15 Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und des Rettungsdienstes.

