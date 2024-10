POL-WHV: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Kleintierpraxis in der Hansastraße

Varel (ots) - Am Donnerstagabend kamen nach bisherigem Erkenntnisstand vier Jugendliche aus Varel auf dem Schulhof der Grundschule am Schloßplatz zusammen und entzündeten dort Feuerwerkskörper. Dadurch wurden Sitzbänke beschädigt. Die Polizei in Varel hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

