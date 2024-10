Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Beethovenstraße in Schortens - Zeugenaufruf

Schortens (ots)

Ein unbekannter Verursacher fuhr am Donnerstag mit einem derzeit unbekannten Fahrzeug auf den Parkplatz des ortsansässigen Schwimmbades in der Beethovenstraße in Schortens.

Im Bereich der vorderen Parkplätze, die an dem Fenster der Bücherei gelegen sind, kam es zu einer Berührung zwischen einem grauen Pkw Marke BMW und dem unbekannten Fahrzeug.

Am BMW entstanden am Fahrzeugheck sichtbare Beschädigungen.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen.

Der Tatzeitraum wird von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr eingegrenzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984 93-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell