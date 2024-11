LPI-SHL: Parkenden Pkw übersehen

Hinternah (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Dienstagnachmittag einen Autofahrer in der Waldauer Straße in Hinternah. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

