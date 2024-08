POL-BI: PKW durchbricht Kita-Zaun

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld Mitte - Im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" ist die Polizei Bielefeld am Samstag, 17.08.2024, erneut im Ostmannturmviertel präsent. Von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr ist die Bielefelder Polizei mit Bezirksdienst, Kriminalprävention sowie Öffentlichkeitsarbeit vor Ort an der Waldemarstraße/ Helene-Weigel-Straße anzutreffen. Die Polizei möchte in ...

