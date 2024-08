Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld erneut im Ostmannturmviertel ansprechbar

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" ist die Polizei Bielefeld am Samstag, 17.08.2024, erneut im Ostmannturmviertel präsent. Von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr ist die Bielefelder Polizei mit Bezirksdienst, Kriminalprävention sowie Öffentlichkeitsarbeit vor Ort an der Waldemarstraße/ Helene-Weigel-Straße anzutreffen. Die Polizei möchte in dieser Zeit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und für alle Fragen, Sorgen und Nöte ansprechbar sein.

Im Juli hatte die Bielefelder Polizei bereits ein Gesprächsangebot im Ostmannturmviertel unterbreitet, das insbesondere von der Anwohnerschaft gut angenommen worden war.

Am kommenden Samstag wird die Bielefelder Polizei vor Ort von Mitarbeitern der Stadt Bielefeld und aus dem Kooperationsmodell Streetwork unterstützt. Stadt und Polizei Bielefeld präsentierten im Januar 2024 der Öffentlichkeit gemeinsam eine Kooperationsvereinbarung, mit der die schon seit Jahren bestehende gute Zusammenarbeit vertieft und verbessert werden soll. Auch dieser Termin im Ostmannturmviertel soll dazu beitragen.

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen!

Das Ostmannturmviertel ist Bestandteil der polizeilichen Maßnahmen im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt". Es dient im Bereich der Delikte der Betäubungsmittelkriminalität als "Laufweg". Die Polizei hat Verständnis für die Sorgen und Nöte der Anwohner in Quartieren, die als Laufwege von Konsumenten und Dealern genutzt werden. Eine Verdrängung der Kriminalität, insbesondere der Drogenszene, in Wohngebiete wie etwa das Ostmannturmviertel ist nicht hilfreich und nicht das Ziel der Polizei.

