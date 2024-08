POL-BI: Handtaschenräuber nutzt Pfefferspray

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am späten Samstagabend, 10.08.2024, raubten vermummte Personen die Dortmund-Trikots von drei jungen Männern am Willy-Brandt-Platz. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem Fußballspiel des DSC Arminia Bielefeld gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, hielt sich eine vierköpfige Gruppe Dortmund-Fans in der Bielefelder Innenstadt auf - drei von ihnen trugen Trikots. Gegen ...

