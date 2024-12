Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firma gescheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Einstein-Ring;

Tatzeit: zwischen 04.12.2024, 20.05 Uhr, und 05.12.2024, 06.45 Uhr;

Gewaltsam in eine Firma einzudringen versucht haben Unbekannte in Gronau. Die Täter hinterließen Hebelmarken an der Haupteingangstür des Gebäudes am Einstein-Ring, die dem Einbruchsversuch in der Nacht zum Donnerstag standhielt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell